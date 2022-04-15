Гайд, как получить все концовки Elden Ring.

Для всех любителей прожигать стулья и просто ценителей хардкорных замесов с боссами, которые все еще не прошли Elden Ring, представляем спойлеры концовок игры!

Превратить Междуземье в ядовитые топи, сделать жизнь всех живых существ невыносимой в бесконечной огненной вакханалии или стать защитником мира от вмешательства внешних богов — это исключительно ваш выбор.

Разнообразие концовок в Elden Ring впечатляет не столько их количеством, сколько их действительным влиянием на окружающий вас мир Междуземья — игра недаром почти 7 недель подряд держала все чарты и топы в страхе и благоговении. Предлагаю не задерживаться более и начать наш разбор.

Эпоха разлома

Elden Ring. Elden Ring

Одна из самых часто встречающихся концовок игры среди тех, кто решил «пробежать» игру. Никаких специальных условий для получения у этой концовки нет: все, что требуется сделать, — это просто убить 12 сюжетных боссов на пути в финальную локацию и активировать статую Марики.

Теперь ваш Погасший — властелин Элдена, и, пожалуй, на этом все изменения в мире закончились. Номинально цель игры была достигнута, но какого-то зримого влияния на мир впоследствии оказано не было, мир все еще подвергается влиянию внешних богов, а его жители страдают.

Эпоха порядка

Elden Ring. Elden Ring

Для достижения этой концовки потребуется выполнить ряд квестов клирика Корина и Золотой маски, в дальнейшем решив небольшую загадку с применением нужной молитвы в нужном месте, ваш Погасший получает руну Золотого Порядка.

Применив полученную руну на финальной статуе Марики, Погасший, как и в прошлой концовке, станет повелителем Элдена, но, использовав силу кольца Элден, наш Погасший восстановит баланс сил и запретит внешним богам вмешиваться во внутренние дела Междуземья. Теперь мир и люди в нем сами будут ответственны за свои поступки и будущее.

Эпоха Сумерек

Elden Ring. Elden Ring

Концовка для тех, кто хочет ощутить себя великим уравнителем. Для ее получения надо выполнить довольно объемный квест Фии из Крепости Круглого стола и сразиться с могущественным драконом-личем Фортисаксом. После победы, как и в прошлой концовке, нам дадут руну.

Руна Принца смерти, полученная в бою с Фортисаксом, при активации ее на статуе Марики делает все то же самое, что и руна Золотого Порядка, вот только все существа в мире Междуземья становятся смертными, от букашки до бога, теперь все равны перед смертью, цикл постоянных перерождений закончится.

Эпоха Отчаяния

Elden Ring. Elden Ring

Самый трагичный и катастрофический для Междуземья финал. Чтобы добиться абсолютного несчастья для всех обитателей этого мира, нужно пройти квесты Пожирателя Отбросов. Он попросит нас отыскать его тело в коллекторах Лейнделла, а после собрать еще четыре проклятия. В результате мы получаем руну Пожирателя.



Руна Пожирателя при активации ее на статуе Марики запускает эпоху Отчаяния. Пожиратель Отбросов распространит свое проклятие на все Междуземье. Весь мир теперь одна вонючая, ядовитая топь. Боль и страдание всему живому до конца времен обеспечено.

Повелитель Яростного Пламени

Elden Ring. Elden Ring

Для открытия этой концовки нам нужно убить Мога в Лейнделле и найти секретный проход прямо за сундуком с сокровищами. Затем нужно полностью раздеться перед дверью с желтым глазом, и наш Погасший войдет в комнату Трех Пальцев — теперь единственной возможной концовкой становится погружение мира в хаос и безумное пламя.

В конце игры Погасший отказывается восстанавливать кольцо Элден и становится властелином Междуземья, теперь он Лорд Яростного Пламени, и Междуземье будет страдать, истязаемое огнем и хаосом.

Есть также альтернативный вариант этой концовки: для этого нужно пройти линейку квестов Милисенты, и тогда в конце игры вы не станете Лордом Яростного Пламени.

Эпоха Звезд

Elden Ring. Фото Elden Ring Elden Ring

Общепризнанно самый красивый и неофициально считающийся «истинным» финал игры. Самая объемная линейка квестов ведьмы Ренни приводит к концовке, в которой Погасший отказывается от становления Повелителем Элдена в пользу Ренни. Став правителем Элдена, Ренни начнет новую эпоху и станет новым богом. Она изменит реальность мира, сделав новым центром силы Темную Луну вместо разрушенного древа Эрд и откроет порталы для других жителей космоса, а Погасший станет ее мужем, и вместе они будут править Междуземьем «долго и счастливо».

Гэсэр Галсанов