Эш и компания в игре Evil Dead: The Game

Главное — об Evil Dead: The Game.

Многочисленные поклонники серии «Зловещие мертвецы» очень долго ждали когда игры, которая будет достойна их денег и внимания, еще с выхода Evil Dead: Regeneration в 2005 году. И вот случилось, после двух переносов, пятница 13-е, май, выходит Evil Dead: The Game.

Об игре

Evil Dead: The Game — экшен-хоррор от Saber Interactive для ПК, Xbox, Nintendo Switch и Play Station. Как сказано в описании от разработчиков: «Это незабываемые впечатления от изнурительного многопользовательского хоррора! Встаньте на место Эша Уильямса или его друзей из культовой франшизы «Зловещие мертвецы» и работайте вместе в игре, наполненной непревзойденным кооперативом и многопользовательским режимом PVP!»

Вообще по самой игре очевидно, что во многом ее элементы были вдохновлены Left4Dead и Dead By Daylight. Мертвецы, выживание, стрельба, кооператив, особенные персонажи и система прокачки.

Evil Dead: The Game.

В игре также присутствует сингл-плеер, польза от которого пока только в том, что после его прохождения нам откроют четырех новых персонажей для мультиплеера. Миссии, конечно, имеют свои уникальные, атмосферные сюжеты, но вообще колотить мертвецов в одиночку — довольно унылое занятие.

Геймплей

Каждая битва в игре длится около 20-30 минут, финал схватки происходит, когда группа игроков, предварительно завладев Кандарийским кинжалом, захватывает и защищает Некрономикон, который изгоняет всю нечисть с карты. При этом в игре есть множество дополнительных, важных или незначительных для прохождения задач и активностей, по типу подобрать аптечки, различные баффы и оружие.

Для начала игра предлагает нам на выбор девять персонажей, еще четыре открываются после прохождения одиночных кампаний. Каждый со своими особенностями и ролями в группе.

Evil Dead: The Game.

Помимо игры непосредственно за людей, один из игроков может примерить на себя роль демона и помочь остальным благополучно провалить задание. Всего в игре девять демонов трех разных классов, которых тоже можно улучшать.

Evil Dead: The Game.

Играя за демона, можно как и незаметно шкодить своим соперникам, подставляя им ловушки, пугая их и вселяясь в тела своих жертв, нанося серьезный урон, так и являться на поле боя, лично ведя в бой орду верных мобов на контрольных точках.

Баланс этого элемента игры еще под вопросом, демон действительно очень силен, но, думаю, в будущем с этим что-то сделают.

В целом геймплей достаточно веселит — яркие добивания соперников, прокачка и лут, но все же приедается это довольно быстро. И добивания уже не такие красочные, да и прокачки не такие уж интересные, все пути пройдены и все билды изучены.

Графика и звук

Графика в игре довольно хорошая. Стиль оригинального фильма выдержан идеально, свет и атмосфера, проработанность каждой мелочи заставляют полностью погрузиться в игровой процесс. Системные требования тоже не самые высокие, рекомендуемые на уровне: Windows 10 (64-разрядная), процессор: i7-7700/Ryzen 2600X, ОЗУ: 16 Гб, видеокарта: GTX 1070 Ti /RX 5600 XT.

Evil Dead: The Game.

Звук качественный и живой, тоже дополняет картину своей реалистичностью и проработанностью, не позволяя выпасть из действительности происходящего. Вой мертвецов во тьме, звуки разрывания плоти и гром — все включено.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что, как было сказано выше, это игра, которая отдает должное наследию Left4Dead и Dead by Daylight и в то же время не слепо повторяет за предшественниками, а добавляет свой особенный колорит и детали. Одно совершенно точно: если вы поклонник экшен-хорроров с кооперативом, то вам по адресу.

Герой в Evil Dead: The Game.

Синглплеер страдает от скудности наполнения контентом и историей и дает, по сути, только четырех дополнительных персонажей. Игра неплохая, но и не великолепная, со своими очевидными плюсами и минусами, вполне нормальный проект, который не то чтобы впечатляет, но достоин внимания фанатов жанра. Система персонажей вполне типичная и не приносит ничего нового, все это мы могли увидеть в подобных играх. Геймплей и правда приедается довольно быстро, из-за чего сильно страдает реиграбельность, вряд ли в таком виде игра удержит много пользователей долгое время. И несмотря на все хорошие оценки игры, все еще можно свалить на то, что аудитории на самом деле пока не с чем все это сравнивать.

Гэсэр Галсанов