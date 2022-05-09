Компьютерные игры о Второй мировой войне: подборка ко Дню Победы

Вторая мировая война оставила глубокий след в истории всего мира. Этот глобальный конфликт является крупнейшим в истории человечества, и он никак не мог не повлиять на культуру и конкретно на игровую индустрию мира.

На сегодня нам известно более чем о ста проектах, выполненных в сеттинге Второй мировой или затрагивающих вполне конкретные события тех времен. И, как ни странно, внимание разработчиков сконцентрировано именно на действиях войск союзников во время войны. А что же Восточный фронт? Давайте попробуем рассмотреть случаи, когда основным местом действия становился советский театр военных действий.

Кампании Советского Союза в Call of Duty

Call of Duty.

Из FPS-шутеров подавляющему большинству из нас в голову приходит Call of Duty, когда мы говорим конкретно о Второй мировой войне.

События Великой Отечественной войны в серии игр Call of Duty занимают особое место. Кампании Советского Союза в первых четырех играх серии, включая две номерные части, занимают чуть больше трети сюжета кампаний. В первой части игры это и вовсе самая объемная кампания — занимает 9 миссий, в которых показана Сталинградская битва и Висло-Одерская операция. Все 7 миссий второй части Call of Duty целиком и полностью посвящены Сталинграду, думаю, многие вспомнят один из самых сильных моментов во второй части игры.

В дальнейшем Великая Отечественная будет затронута так же сильно только в World at War, где все также покажут Сталинград и взятие Берлина

Легендарные танковые сражения в World of Tanks

World of Tanks.

Ежегодно ко Дню Победы World of Tanks представляет тематические PvE события, привязанные к реальным историческим сражениям, и различные акции, давайте более подробно остановимся на сражениях.

«Дорога на Берлин», «Последний рубеж», карты «Прохоровка» и «Сталинград». В целом историческая достоверность не такая детальная, как во многих других играх, но реконструкция исторических событий — это в том числе одна из целей World of Tanks, игра все еще замечательно передает дух и сеттинг Великой Отечественной Войны. Чего стоят только миссии легендарных танковых сражений на Курской дуге!

Помимо всего прочего, стоит отметить массу образовательного материала, посвященного Великой Отечественной войне, снятого на совесть разработчиками игры для сообщества.

Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград

Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград.

Авиасимулятор отечественной разработки поражает детальностью проработки игровых моделей самолетов, которые полностью соответствуют своим историческим аналогам. 1С Games Studios — разработчики игры — действительно исследовали массу архивов, чтобы нарисовать огромную карту, и даже пригласили в качестве консультанта знаменитого советского летчика-испытателя Степана Микояна.

ИЛ-2 Штурмовик — игра не для казуалов. Недоработка это или уникальные особенности геймплея — решать вам, но порог вхождения (сложность в освоении) в игру довольно высок, да и системные требования для своих времен тоже не самые скромные.

Hearts of Iron IV: No Step Back

Hearts of Iron IV: No Step Back.

Культовая серия глобальных стратегий от шведов из Paradox Interactive в октябре 2021 года обзавелась дополнением No Step Back (Ни шагу назад).

Трейлер игры, по нашему мнению, заставит любого гордиться советским прошлым и подвигом того поколения героев, не зря он стал довольно популярным и оброс большим количеством сравнений с реальными милитаристскими материалами современности.

В любой из игр серии Hearts of Iron вы можете примерить на себя роль практически всех стран — участниц Второй мировой войны. Сложность и нишевость игры — это ее отличительная черта. Чтобы воевать в этой игре, недостаточно райт-клика кучке юнитов под вашим контролем. Комплексность и многозадачность — это как раз про Hearts of Iron.

Игра требует концентрации и изучения, чрезмерно высокий порог вхождения в нее скорее отпугивал аудиторию, чем привлекал, но в четвертой части все стало чуть более приветливо по отношению к новичкам жанра.

Гэсэр Галсанов