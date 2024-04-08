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Гранд-финал FONBET MEDIA ELEAGUE завершился сенсацией! Шестой турнир покорил зрителей яркими эмоциями

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Team Poka.
Фото Getty Images
Кирилл «Poka» Старовойтов.
Team Poka.
FONBET MEDIA ELEAGUE.
Сергей «Airscape» Марочкин (по центру) c тиммейтами.
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Сезон остался за командой Кирилла «Poka» Старовойтова.

7 апреля в Москве на арене «Баунс» завершился шестой по счету турнир FONBET MEDIA ELEAGUE. Он стартовал еще 1 апреля в онлайн-формате — шесть команд были распределены по двум группам и провели два насыщенных соревновательных дня, по итогам которых охоту за главным призом в миллион рублей продолжили четыре коллектива.

FONBET MEDIA ELEAGUE.

На подготовку к плей-офф и встрече с фанатами у ростеров было четыре дня — 6 числа все они увиделись вживую, ведь решающие матчи традиционно прошли в LAN-формате. И это было по-настоящему особенное событие, собравшее в одном месте большое количество поклонников CS2. Естественно, наибольший интерес вызвал решающий день соревнований, который организаторы FME украсили горячей шоу-программой.

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Начался он с полуфинала Team Poka vs Team Airscape в верхней части сетки. К тому моменту команды провели между собой на турнире уже два матча и обменялись победами. Однако в 1/2 борьбы, по сути, не получилось — обе карты остались за Airscape, которая напрямую пробилась в Гранд-финал (Poka отправилась в нижнюю часть сетки). Решающую встречу Сергею Марочкину с тиммейтами пришлось предвкушать более восьми часов, но это ожидание было отнюдь не томительным.

Сергей «Airscape» Марочкин (по центру) c тиммейтами.

Организаторы подготовили для зрителей и самих игроков множество сюрпризов. Например, ведущими были приглашены киберспортсмены и стримеры — Ezh1k, Gexsun, Malik, DedOk, Smile, Jay, Whipla$h, Juntella. Они комментировали происходящее во время матчей, а в перерывах между катками анализировали их, делали прогнозы, проводили конкурсы и делились мемами. У фанатов также была возможность принять участие в большинстве ивентов — например, за правильно угаданный счет матча, а также верно указанных игроков с наибольшим количеством киллов и смертей трое первых победителей получали от FONBET по 10 000 фрибетов. Наградили и авторов лучших мемов — они заработали по 20 000 бонусов.

Замечательной находкой стало приглашение Александры Богадовки. Известная уморительными и «провокационными» интервью с бойцами промоушена «Наше дело» ведущая общалась с игроками и болельщиками. Ей неоднократно удавалось разрядить обстановку после напряженных матчей, а участники еще больше влюбляли в себя поклонников, рождая крылатые фразы. Причем некоторые из них во время интервью нервничали даже больше, чем сидя у мониторов.

Кирилл «Poka» Старовойтов.

Во втором матче дня Poka встретилась с Team Anastaze и со второй попытки пробилась в Гранд-финал (2-0). После этого в «Баунс» началась в хорошем смысле слова вакханалия. Сначала эксперты сошлись друг с другом в шоу-матче, по ходу которого комментаторы активно призывали зрителей твич-трансляции приехать и пропитаться атмосферой тусовки (вход на мероприятие был бесплатным). В результате к вечерней программе на арене случился неофициальный солд-аут.

Сам Гранд-финал стал эмоциональным пиком для собравшихся. Под вопли и хлопки уже в четвертый раз за неделю друг с другом сошлись Poka с Airscape. Причем вторые после убедительной победы в полуфинале были серьезными фаворитами — в FONBET на их победу можно было поставить с коэффициентом примерно 1.60, тогда как успех Poka оценивался приблизительно в 2.40. Несмотря на это, матч прошел явно не по тому сценарию, которого ожидали букмекеры. Да и не только они.

Team Poka.

Команда Кирилла Старовойтова очень дерзко стартовала на карте Inferno и сразу добыла комфортное преимущество, завершив раунд разгромом соперника — 13:4. Эксперты тут же сошлись во мнении, что на Anubis Airscape удастся взять реванш и финал пройдет максимальную дистанцию. Но и этого не случилось — поймавшая кураж Poka под истеричные от экстаза крики фанатов дожала конкурентов и сенсационно выиграла FME. Главным призом для парней и девушки-участницы MamaSwiggi стал кубок, а также миллион рублей — грандиозный успех!

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