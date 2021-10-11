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Александр Овечкин поддержал Virtus.pro перед плей-офф The International 10

11 октября, 13:11
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал Virtus.pro перед стартом плей-офф The International 10.

Вместе с Virtus.pro выйти в верхнюю сетку плей-офф The International 10 удалось еще одному коллективу из СНГ — Team Spirit. Таким образом, впервые с 2011 года двум командам с постсоветского пространства удалось попасть в верхнюю сетку основной стадии турнира.

В первом раунде плей-офф командам из СНГ придется сразиться с коллективами из Китая. Соперником Virtus.pro станет Vivi Gaming, Team Spirit сыграет с Invictus Gaming.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/virtuspro/status/1447484323691732993

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Александр Кравченко все материалы автора
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