Александр Овечкин поддержал Virtus.pro перед плей-офф The International 10

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал Virtus.pro перед стартом плей-офф The International 10.

Вместе с Virtus.pro выйти в верхнюю сетку плей-офф The International 10 удалось еще одному коллективу из СНГ — Team Spirit. Таким образом, впервые с 2011 года двум командам с постсоветского пространства удалось попасть в верхнюю сетку основной стадии турнира.

В первом раунде плей-офф командам из СНГ придется сразиться с коллективами из Китая. Соперником Virtus.pro станет Vivi Gaming, Team Spirit сыграет с Invictus Gaming.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.