Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six заработали более 300 миллионов долларов

Компания Ubisoft опубликовала отчет за финансовый 2021/22 год. В нем заметно, что выручка и продажи упали по сравнению с предыдущим годом, однако есть и ряд положительных динамик — игру по «Аватару» и Skull & Bones все еще хотят выпустить до следующей весны, а также три франшизы (Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six) заработали более 300 миллионов долларов.

Выбрали главное из отчета:

— Компания отмечает, что у франшизы Far Cry это лучший год. Несмотря на всю критику 6-я часть и ее дополнительный контент отлично показали себя в продажах.

— Количество игроков Assassin's Creed Valhalla превысило прошлогодние показатели, а сама франшиза удвоила финансовые показатели 2019/20 годов.

— Издатель оптимистично смотрит на будущий сезон Tom Clancy's Rainbow Six, а развитие бренда с релизом Extraction прошло удачно.

— Консолидированная чистая прибыль компании снизилась до 84 миллионов долларов, в то время как годом ранее компания получила 111 миллионов долларов.

—Игру по «Аватару» и Skull & Bones все еще хотят выпустить до следующей весны.

Стоит отметить, что в течение всей беседы с инвесторами, которая продлилась час, NFT не упомянули ни разу. Неясно, что это означает для платформы Quartz, которую Ubisoft планировали для использования токенов. Ранее в компании посоветовали NFT-энтузиастам следить за обновлениями на сайте платформы Quartz, но никаких анонсов компания не делала.