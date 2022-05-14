В СНГ проведут открытые квалификации для второго дивизиона DPC лиги

На своей официальной странице в Twitter турнирный оператор Beyond the Summit объявил о начале регистрации команд на открытые отборочные во второй дивизион Dota Pro Circuit в СНГ.

Отборочный турнир пройдет с 15 по 17 мая, матчи самого сезона пройдут с 19 по 22 мая в формате аналогичном первому дивизиону в виде сетки double elimination плей-офф.

Ранее по результатам региональных финалов которые заменили регулярный сезон DPC команды Hellraisers и Puckchamp упали во второй дивизион DPC лиги СНГ.

На данный момент во втором дивизионе состоят команды: Team Empire, Hydra, Rune Eaters, Gambit Esports, ex-ASM Gambit, Nemiga Gaming.

В дальнейшем к ним присоединятся два коллектива из открытых квалификаций. А после проведения матчей второго дивизиона — Puckchamp и Hellraisers.