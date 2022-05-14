Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 15:12

Copenhagen Flames и Heroic победили в первом раунде Legends стадии PGL Major Antwerp

Читать «СЭ» в
Каспер «Cadian» Меллер поднимает боевой дух Heroic перед матчем.
Фото hltv.org

Первые матчи стадии Легенд на мейджоре по CS:GO в Антверпене завершились победой датских коллективов Heroic и Copenhagen Flames над Bad news Eagles и Team Liquid. Встречи прошли в формате best of 1 (матч длинной в карту).

Copenhagen Flames vs Bad news Eagles (1-0)

В качестве игровой карты был выбран Ancient. Матч завершился со счетом 16-14 в пользу Copenhagen Flames.

Heroic vs Team Liquid (1-0)

В качестве игровой карты было выбрано Vertigo. Результат матча 16-11 в пользу Heroic.

Следующие матчи дня Cloud9 против Outsiders и NIP против Vitality.

Команды, которые закончат стадию Легенд с результатом 3-0 по встречам, сразу пройдут в плей-офф стадию мейджора.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.

Источник фото: https://www.hltv.org/gallery/view/153557

Каспер «Cadian» Меллер поднимает боевой дух Heroic перед матчем

0
Читайте также
Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?
Перехода в Азию не будет, РПЛ ждут изменения и плюсы от санкций. Президент РФС Александр Дюков рассказал, каким будет российский футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В СНГ проведут открытые квалификации для второго дивизиона DPC лиги
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости