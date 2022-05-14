Copenhagen Flames и Heroic победили в первом раунде Legends стадии PGL Major Antwerp

Первые матчи стадии Легенд на мейджоре по CS:GO в Антверпене завершились победой датских коллективов Heroic и Copenhagen Flames над Bad news Eagles и Team Liquid. Встречи прошли в формате best of 1 (матч длинной в карту).

Copenhagen Flames vs Bad news Eagles (1-0)

В качестве игровой карты был выбран Ancient. Матч завершился со счетом 16-14 в пользу Copenhagen Flames.

Heroic vs Team Liquid (1-0)

В качестве игровой карты было выбрано Vertigo. Результат матча 16-11 в пользу Heroic.

Следующие матчи дня Cloud9 против Outsiders и NIP против Vitality.

Команды, которые закончат стадию Легенд с результатом 3-0 по встречам, сразу пройдут в плей-офф стадию мейджора.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.

Источник фото: https://www.hltv.org/gallery/view/153557

Каспер «Cadian» Меллер поднимает боевой дух Heroic перед матчем