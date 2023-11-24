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В России можно предзаказать PlayStation Portal — это планшет для стриминга с PlayStation 5

Владислав Шалганов
Корреспондент
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PlayStation Portal.
Фото Sony

Российские ритейлеры открыли предзаказы на PlayStation Portal — заплатить за девайс придется 40 тысяч рублей.

PlayStation Portal — портативный планшет, который помогает рестримить игры с PlayStation 5. По бокам от консоли находятся две половины геймпада Dual Sense. Продавать Portal начнут 19 декабря.

Не совсем понятно, за что в данном случае нужно отдавать деньги — устройство не автономно и без PlayStation 5 будет иметь лишь коллекционную ценность.

Ранее Sony уже выпускала подобный девайс — PlayStation TV, но там небольшая (размером с жесткий диск) приставка полностью имитировала портативную консоль PS Vita, но работало консоль только через телевизор.

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