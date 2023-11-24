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Сегодня, 22:35

В новом ролике «Смуты» можно оценить графику внутри игровых заставок

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Смута.
Фото Cyberia Nova

Разработчики из Cyberia Nova поделились новой сюжетной заставкой из грядущей российской RPG под названием «Смута».

Пока непонятно, какой конкретно момент она описывает в сюжете игры, но по нему можно оценить то, как игра будет выглядеть и как в ней будут смотреться сюжетные кат-сцены.

Смута. Игра в духе The Witcher 3 и Assassin's Creed, но от русских: почему к «Смуте» приковано внимание

Выход игры запланирован на 26 февраля 2024 года. Игра будет эксклюзивом для ПК и выйдет исключительно в VK PLAY. «Смута» будет стоить 2015 рублей, но во время предзаказа ее можно купить за 1612 рублей.

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