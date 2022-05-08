В Respawn заявили, что следующий сезон Apex Legends обойдется без нового героя

У компании Respawn начинаются проблемы с выпуском новых персонажей для Apex Legends. Дизайнер героев Деван МакГуайр рассказал в интервью изданию Dexerto, что игроки могут перестать так часто получать новых героев. Он предположил, что следующий сезон обойдется без нового героя.

«Чем больше легенд, тем сложнее сделать их уникальными, не слишком сильными или слишком нишевыми. Сохранится ли эта модель или нет, это продолжающаяся дискуссия, и она может не измениться, но мы не хотим насыщать пул. Возможно, следующий сезон Apex Legends обойдется без нового героя», — объяснил дизайнер.

Каждый новый персонаж в Apex должен вписываться в мету Battle Royale. Макгуайр предположил, что вполне может быть «переломный момент», когда новая легенда каждый сезон просто невозможна.

С момента выхода игры в 2019 году каждый новый сезон контента представлял новую игровую легенду.

По слухам, следующими легендами предполагались персонажи Conduit, Scryer, Caliber, Jester, Phantom, Vantage, Uplink, Catalyst и Newcastle, последний из которых был недавно подтвержден в качестве нового героя 13-го сезона.