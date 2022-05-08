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Федеральная торговая комиссия США начала проверять сделку между Sony и Bungie

Пьеретта АРКАН
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Федеральная торговая комиссия США начала проверять сделку между Sony и Bungie.

Издание The Information сообщило о том, что сделку между Sony и Bungie проверит Федеральная торговая комиссия США (ФТК или FTC). Аналитики считают, что ведомство вряд ли аннулирует или как-либо помешает планам компаний.

Сделка между двумя компаниями состоялась в январе 2022 года — Sony заявила о намерении купить студию Bungie за 3,6 миллиарда долларов.

Журналисты The Information отметили, что Федеральная торговая комиссия США все чаще обращает внимание на подобные поглощения, особенно на фоне внушительных сделок Microsoft. Аналогичную проверку проводят в случае Microsoft и Activision, которые также заключили сделку на сумму в 68,7 миллиарда долларов.

Sony планирует новые приобретения студий. Sony планирует приобрести новые студии

Источник: https://www.theinformation.com/articles/ftc-opens-inquiry-into-sonys-3-6-billion-bungie-gaming-purchase
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