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Сегодня, 17:27

В GTA 6 вернутся качалки из GTA: San Andreas

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games

Кто из игравших в GTA: San Andreas не помнит тренажерные залы? Там можно было сбросить лишний вес после фастфуда, накачать главному герою гору мышцы и выучить новые приемчики рукопашного боя. И есть вероятность, что в GTA 6 можно будет заняться тем же самым.

Один из инсайдеров рассказал, что в игре появится сеть «качалок», в которых главные герои смогут повышать характеристики вроде выносливости.

Разумеется, это всего лишь слухи, но возвращению в серию ролевых элементов можно только порадоваться.

GTA 5. Аллигаторы, ураганы и картели — что нового будет в GTA 6

Источник: TG-канал Geek Games / Slros
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