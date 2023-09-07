iPhone 15 будет трудно отличить от предыдущей модели

В Интернете появились первые настоящие фотографии iPhone 15 — предположительно с завода-изготовителя.

iPhone 15. Фото Apple/Mash

Если фото достоверны, то поклонников iPhone ждет некоторое разочарование — визуально новая модель практически не отличается от старой. Единственное заметное нововведение — это порт для USB Type-C.

iPhone 15. Фото Apple/Mash

Конференция Apple, на которой должны официально представить новые смартфоны iPhone 15, состоится уже 12 сентября 2023 года.