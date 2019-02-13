Учителя физкультуры уволили за игру в Fortnite с учениками

Учителя физкультуры Брэда Бельски (Нью-Йорк, США) уволили за то, что он играл с учениками в Fortnite после учебы.

Бельски услышал, как ученики постоянно говорил об игре Fortnite и в январе 2018 года написал на доске свой ник, сказав, что он сыграет с ними, если они будут показывать хорошие показатели в учебе.

Один из учеников рассказал своему отцу об игре с учителем, после чего родители сообщили об этом директору школы.

В результате расследования учитель был уволен, так как школьные сотрудники могут общаться с учениками в интернете только по вопросам, связанным с учебой.

Учитель рассказал, что у него не было ни единого замечания за восемь лет преподавательства, но он был уволен за "неподобающее поведение в интернете с учениками".