Трансляцию «Ninja» на YouTube в пике смотрели более 150 тысяч зрителей

Стрим Тайлера «Ninja» Блевинса на YouTube собрал более 150 тысяч зрителей в пике. В среднем за его трансляцией следили около 100 тыс. человек на протяжении полутора часов.

В сумме стрим «Ninja» на YouTube посмотрели более 450 тыс. зрителей. Блевинс заявил, что ближайшие трансляции также проведет на этой платформе. Посетит ли он другие площадки в будущем, неизвестно.

«Ninja» не сообщал о подписании нового эксклюзивного контракта с одним из стриминговых сервисов. Ранее он был связан договором с Mixer, однако в конце июня Microsoft объявила о закрытии платформы. По данным инсайдера Рода «Slasher» Бреслау, Блевинс отказался переходить на Facebook Gaming, несмотря на выгодное предложение по выплатам, и сейчас ведет переговоры с другими площадкам.