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27 февраля, 17:16

Steam не заблокируют — Роскомнадзор успокоил пользователей из России

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Согласно некоторым СМИ, ссылающимся на источники в Роскомнадзоре, блокировать Steam или отдельные его сервисы никто не собирается.

Появление записи в реестре — ошибка, связанная со спецификой его работы: Steam было вынесено предупреждение об удалении запрещенного контента, и этот контент был удален, но относящаяся к предупреждению запись осталась.

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Кроме того, даже перманентное попадание в реестр не всегда означает блокировку — если ресурс достаточно важен, то его просто начнут помечать соответствующим образом в поисковиках.

В настоящий момент адрес коммьюнити Steam в реестре отсутствует.

Источник: TG-канал VG/Двач
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