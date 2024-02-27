Steam не заблокируют — Роскомнадзор успокоил пользователей из России

Согласно некоторым СМИ, ссылающимся на источники в Роскомнадзоре, блокировать Steam или отдельные его сервисы никто не собирается.

Появление записи в реестре — ошибка, связанная со спецификой его работы: Steam было вынесено предупреждение об удалении запрещенного контента, и этот контент был удален, но относящаяся к предупреждению запись осталась.

Кроме того, даже перманентное попадание в реестр не всегда означает блокировку — если ресурс достаточно важен, то его просто начнут помечать соответствующим образом в поисковиках.

В настоящий момент адрес коммьюнити Steam в реестре отсутствует.