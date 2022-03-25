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Сегодня, 12:34

Team Spirit сообщила о переезде в Сербию

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Team Spirit.

Российская киберспортивная команда Team Spirit по Dota 2 сообщила об открытии своего офиса в Белграде. Ранее о временном переезде команды сообщал бренд-директор команды Константин Мачаидзе.

«Мы в Team Spirit много лет выстраивали тесную связь с комьюнити по всему миру и верим, что она будет только крепче. Неважно, где ты живешь и на каком языке говоришь, stay #SPIRITED», — сообщается в группе в VK.

Напомним, в октябре прошлого года Team Spirit стала победителем The International 10. Коллектив получил 18,2 млн долларов. Сейчас составы клуба есть в четырех дисциплинах: Dota 2, CS:GO, LoL и Hearthstone.

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