Sony заменила консольщикам прохождение Ghostwire: Tokyo рублями
В день релиза игры Ghostwire: Tokyo компания Sony отменила ее покупку для пользователей России. Деньги возвращаются на PSN-кошелек, которым невозможно воспользоваться на территории РФ.
Аналогичная ситуация была с Gran Turismo 7 и ремастером Grand Theft Auto V.
У пользователей, успевших установить игру и отключить интернет, игра пока осталась доступна.
Ранее сообщалось, что первые оценки игры на сайтах-агрегаторах остались смешанными. Критикам не понравился геймплей игры Ghostwire: Tokyo.
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