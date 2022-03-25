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Сегодня, 13:04

Sony заменила консольщикам прохождение Ghostwire: Tokyo рублями

Пьеретта АРКАН
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Ghostwire: Tokyo.

В день релиза игры Ghostwire: Tokyo компания Sony отменила ее покупку для пользователей России. Деньги возвращаются на PSN-кошелек, которым невозможно воспользоваться на территории РФ.

Аналогичная ситуация была с Gran Turismo 7 и ремастером Grand Theft Auto V.

У пользователей, успевших установить игру и отключить интернет, игра пока осталась доступна.

Ранее сообщалось, что первые оценки игры на сайтах-агрегаторах остались смешанными. Критикам не понравился геймплей игры Ghostwire: Tokyo.

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