Team Liquid заняла первое место в таблице плей-офф PUBG Europe League – Kick-off Cup после первых двух серий.

Коллектив взял топ-1 в первом раунде и сделал 12 убийств, а также вошел в топ-3 во втором раунде – 31 очко за две серии. Se7en eSports дважды финишировала на втором месте, что позволило закрепиться в топ-2 – 29 очков в сумме. В пятерку лучших также попали Desperado, FaZe Clan и Digital Athletics – 23, 21 и 11 очков соответственно.

AVANGAR и UNITY делят шестое место, набрав по 10 очков, а Natus Vincere, TORNADO ENERGY и Jokers заняли 12, 13 и 15 места. На последней строчке находится 3DMAX. Коллектив занял 14 и 11 места в двух сериях и сделал одно убийство.

Kick-off Cup проходит с 30 апреля по 5 мая в Берлине. Призовой фонд чемпионата составляет 125 тысяч долларов.