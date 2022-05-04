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Сегодня, 12:20

В мультиплеере Halo Infinite стартовал второй сезон с новыми картами и боевым пропуском

Пьеретта АРКАН
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В мультиплеере Halo Infinite стартовал второй сезон с новыми картами и боевым пропуском.
Фото halowaypoint.com

Microsoft и 343 Industries запустили долгожданный второй сезон мультиплеера Halo Infinite под названием «Одинокие волки». Теперь доступен новый 100-уровневый боевой пропуск с 180 наградами. Все игроки смогут разблокировать бесплатные уровни, включающие такие награды, как обмен испытаниями, части брони и совершенно новое ядро брони «Одинокие волки»: РАКШАСА.

В дополнение к этому второй сезон включает в себя новый сюжетный контент для Halo Infinite. При первом входе в меню игроки смогут посмотреть совершенно новый ролик.

Также среди дополнений в «Одиноких волках» новые сюжетные элементы, новая броня и косметика, новые карты и три новых режима: «Царь горы», «Захват территорий» и «Последний спартанец».

Мультиплеер Halo Infinite доступен полностью бесплатно на ПК и консолях Xbox.

Источник: https://support.halowaypoint.com/hc/en-us/articles/5890104346644-Halo-Infinite-Season-2-Lone-Wolves-Patch-Notes
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