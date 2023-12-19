Spider-Man 2 выйдет на ПК — что еще ждать от студии Insomniac

Хакеры совершили, наверное, один из самых масштабных сливов за 2023 год — программисты показали кучу интересной информации, которую готовила для геймеров Insomniac.

Ранее студию предупредили, что если та не расплатится с хакерами, то в интернет утечет больше одного терабайта информации о всех будущих проектах. Insomniac отказалась платить и крупно поплатилась.

Что интересного удалось найти хакерам:

1. Spider-Man 2, Marvel's Wolverine и Spidet-Man 3 выйдут на ПК.

2. Студия разрабатывает игры про одного из главных врагов паучка — Венома. Игра выйдет не раньше 2025 года.

3. Insomniac и Sony получила права на разработку игр во вселенной людей Икс.

Marvel's Wolverine. Фото Insomniac

Marvel's Wolverine. Фото Insomniac

Marvel's Wolverine. Фото Insomniac

В интернет также утекло много новой информации про Marvel's Wolverine — хакерам удалось отрыть ранний геймплей игры и кучу концепт-артов.