Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 21:43

Де Брейне, Сака и Эрнандес вошли в новую команду недели FIFA 22

Игорь Константинов
Кевин де Брейне.
Фото Reuters
Команда недели FIFA 22.
1/2

Компания EA Sports представила 25-ю команду недели FIFA 22 в режиме Ultimate Team. Самую высокорейтинговую карточку получил Кевин де Брейне — 93 рейтинг. 30-летний бельгиец в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (4:1) оформил дубль и сделал голевую передачу.

Напомним, что эта команда составляется на основе реальных выступлений футболистов на поле.

Также в команду недели вошли Букайо Сака (87 рейтинг), Лаутаро Мартинес (87), Яго Аспас (88) и Тео Эрнандес (88).

Команда недели FIFA 22.
Команда недели FIFA 22.
Кевин де Брейне
Тео Эрнандес
Яго Аспас
ФК Манчестер Юнайтед
1
0
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Все, что известно об уголовном деле Квинси Промеса: удар ножом, прослушка телефона, изменение обвинения и контракт со «Спартаком»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игру Brawl Stars удалят из App Store и Google Play в России и Белоруссии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости