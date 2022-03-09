Де Брейне, Сака и Эрнандес вошли в новую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила 25-ю команду недели FIFA 22 в режиме Ultimate Team. Самую высокорейтинговую карточку получил Кевин де Брейне — 93 рейтинг. 30-летний бельгиец в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (4:1) оформил дубль и сделал голевую передачу.

Напомним, что эта команда составляется на основе реальных выступлений футболистов на поле.

Также в команду недели вошли Букайо Сака (87 рейтинг), Лаутаро Мартинес (87), Яго Аспас (88) и Тео Эрнандес (88).