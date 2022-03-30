Sony подтвердила утечку апрельской подборки PS Plus

В PlayStation.Blog опубликовали список игр, которые будут доступны подписчикам PS Plus в апреле. В неё войдут Slay the Spire, Hood: Outlaws & Legends и ремастер игры о Губке Бобе.

Hood: Outlaws & Legends | PS4 & PS5

PvPvE экшен с элементами RPG в сеттинге средневековья, где игрокам отводится роль участников банды. Они должны устраивать командные грабежи с использованием различных тактик, а также противостоять другим охотникам за сокровищами прямо во время «операций».

Slay the Spire | PS4

Смесь «рогалика» и коллекционной карточной игры. В игре предстоит создавать и улучшать колоды, чтобы побеждать различных врагов и боссов.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated | PS4

Классический платформер про Губку Боба, Патрика и Сэнди. Куча приключений любимых героев, режим орды для двух игроков, онлайн и офлайн.

Игры станут доступны с 5 апреля, а тайтлы из предыдущей подборки позволят добавить в библиотеку до 4 числа включительно. Речь об Ark: Survival Evolved, Team Sonic Racing, Ghostrunner (только версия для PS53) и Ghost of Tsushima.

Компания также объявила, что из PS Plus Collection впервые уберут одну из игр — Persona 5 можно будет добавить в библиотеку до 11 мая.