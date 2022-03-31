Состоялись первые матчи группы D на ESL Pro League

30 марта в Дюссельдорфе в Рамках ESL Pro League season 15 прошли 3 первых матча группы D. Первый матч NAVI против x-kom AGO (2-0), второй матч Heroic против Complexity (2-0) и третий Astralis против Evil Geniuses (2-0).

NAVI против x-kom AGO 2-0

Первая карта игры Dust 2 прошла с разгромным счетом 16-1 в пользу NAVI. Вторая карта Mirage дошла до 7 серии овертаймов и закончилась победой NAVI 37-34. Вторая карта матча стала четвертой по длительности в истории профессионального CS:GO.

Heroic против Complexity 2-0

Первая карта Ancient — выбор Complexity. Heroic заработали всего 8 раундов в защите и с минимальным отрывом заканчивают первую половину в свою пользу, но в атаке у них все же выходит перехватить инициативу и закончить со счетом 16-9. Вторая карта Overpass закончилась со счетом 16-14 в пользу датчан из Heroic. Complexity почти удалось забрать карту, но уступив на 3 раунда больше в атаке они проигрывают карту и матч.

Astralis против Evil Geniuses 2-0

Последние результаты пока только подтверждают утверждение о том что североамериканский CS:GO находится в упадке. Astralis выигрывают Evil Geniuses на их же выборе Vertigo со счетом 16-9 и заканчивают матч победой на Overpass 16-8.

Игровой день также отметился рядом хайлайтов например нож и эйс с AWP от Simple.

Все острые моменты можно посмотреть по ссылке.