Ubisoft добавит в Rainbow Six Siege скины с Риком и Морти

Компания Ubisoft анонсировала костюмы Рика Санчеза и Морти Смита для Rainbow Six Siege.

Комплект Rick and Morty Battle Bundle можно будет примерить на оперативниках Fuze и Doc. Также набор будет содержать раскраски для оружия и брелоки.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege — тактический шутер от первого лица. Акцент поставлен на реализм, разрушаемость и вертикальный геймплей. Средний месячный онлайн — 58 тысяч игроков (по данным Steamcharts).

Ранее в игру уже вводились тематические скины по мультсериалу «Рик и Морти» (Rick and Morty). Одним из них стал костюм огурчика для Смоука.