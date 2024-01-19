Смит назвал ожидаемым запрет киберспортсменам выступать под российским флагом

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит отреагировал на решение Международной федерации киберспорта (IESF) запретить россиянам играть под национальным флагом.

«Конечно, мы ожидали чего-то подобного от секретариата IESF, поскольку подавляющее большинство его работников — граждане Македонии. Страны НАТО выступают против нашего участия, следуя каким-то своим приоритетам», — цитирует Смита ТАСС.

Он добавил, что ближайший съезд международной федерации должен снять неправомерные ограничения.

Ранее пресс-служба IESF сообщила, что приостановила членство ФКС России после жалобы Украинской федерации электронного спорта.