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Смит назвал ожидаемым запрет киберспортсменам выступать под российским флагом

Виктория Кравченко
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Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит отреагировал на решение Международной федерации киберспорта (IESF) запретить россиянам играть под национальным флагом.

«Конечно, мы ожидали чего-то подобного от секретариата IESF, поскольку подавляющее большинство его работников — граждане Македонии. Страны НАТО выступают против нашего участия, следуя каким-то своим приоритетам», — цитирует Смита ТАСС.

Он добавил, что ближайший съезд международной федерации должен снять неправомерные ограничения.

Ранее пресс-служба IESF сообщила, что приостановила членство ФКС России после жалобы Украинской федерации электронного спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19767429
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