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Новая игра про «Индиану Джонса» пока разочаровывает — игроки недовольны графикой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Indiana Jones and the Great Circle.
Фото Bethesda

На новую игру о приключениях Индианы Джонса обрушился шквал критики — игроки очень недовольны визуалом.

Графику игры сравнивают с проектами 2018 года — страдают как модели персонажей, так и общее окружение. Отдельной причиной для недовольства стал и тот факт, что камера в Indiana Jones and the Great Circle установлена от первого лица, а не от третьего, как в серии Uncharted.

Indiana Jones and the Great Circle.
Фото Bethesda

Что известно об игре:

— созданием занимается студия Machine Games, авторы ремейка Wolfenstein;
— сюжет расскажет о приключениях Индианы Джонса между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последним крестовым походом»;
— одним из самых важных предметов в инвентаре станет кнут, которым можно будет сражаться или отвлекать врагов;
— в игре будут русские субтитры;
— игра выйдет на ПК и Xbox Series до конца 2024 года.

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