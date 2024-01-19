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Папич собирается на пенсию — стример рассказал об усталости и «желании уйти»

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Папич.
Фото Соцсети

Стример Виталий Папич Цаль выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал об усталости от стриминговой деятельности.

«Мне надоели, подчеркиваю, не игры. Мне надоела сама деятельность, связанная с публичностью, с известностью, со стримингом. Не игры. Поэтому отныне все, что касается любой публичности, — табу», — заявил Папич.

По словам Цаля, он устал от чрезмерного внимания аудитории и хочет сделать так, чтобы его перестали смотреть, после чего он сможет навсегда завязать со стримами.

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