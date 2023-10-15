Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:37

DLC-бойцы для Mortal Kombat 1 выйдут уже в ноябре — первым показали Омни-мэна

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

NetherRealm начала делиться подробностями о грядущих DLC-бойцах в Mortal Kombat 1. Первым показали Омни-мэна из сериала «Неуязвимый».

В коротком ролике можно познакомиться со стилем боя Омни-мэна, а также разглядеть несколько фаталити. Одно из них — та самая кровавая сцена в метро из мультсериала.

Героя вместе с остальным набором обещают добавить уже в ноябре. Точной даты пока нет. В Kombat Pack также войдет Хоумлендер из Пацанов, Миротворец из сериала DC, Ермак, Такеда и Куан Чи.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Тим Цзю победил Мендосу решением. Пусть вас не обманывают эти 12 раундов — бой превратился в избиение
Тренер «Торпедо» Ларионов считает преступлением качество клюшек у игроков
Украина признала недостаточность поставляемого Западом объема ПВО
Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем
Путин заявил о полном провале контрнаступления Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Шестеркин и Панарин начали сезон с победы
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА отдает молодого игрока
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Началась регулярка НХЛ / Странный обмен СКА и «Сочи»
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ark считает, что Spirit победят на The International 12 по Dota 2

Симпл пропустит важный турнир по Counter-Strike 2 — снайпер NAVI виноват в этом сам
Новости
RSS RSS
Все новости