DLC-бойцы для Mortal Kombat 1 выйдут уже в ноябре — первым показали Омни-мэна

NetherRealm начала делиться подробностями о грядущих DLC-бойцах в Mortal Kombat 1. Первым показали Омни-мэна из сериала «Неуязвимый».

В коротком ролике можно познакомиться со стилем боя Омни-мэна, а также разглядеть несколько фаталити. Одно из них — та самая кровавая сцена в метро из мультсериала.

Героя вместе с остальным набором обещают добавить уже в ноябре. Точной даты пока нет. В Kombat Pack также войдет Хоумлендер из Пацанов, Миротворец из сериала DC, Ермак, Такеда и Куан Чи.