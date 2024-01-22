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Серверы The Day Before отключили — об этом предупреждали еще месяц назад

Владислав Шалганов
Корреспондент
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The Day Before.
Фото Fntastic

22 января серверы The Day Before были навсегда отключены. Об отключении серверов стало известно еще в декабре, спустя несколько дней после релиза игры.

The Day Before.
Фото Fntastic

Некоторым игра понравилась и они даже пытались создать петиции о сохранении игры, однако мольбы прошли безрезультатно. Студия-разработчик игры Fntastic также была упразднена.

The Day Before. The Day Before — первая за 12 лет игра, получившая 1 балл из 10 от IGN

The Day Before была переполнена багами и была едва играбельной — именно из-за этого ее ждал такой печальный финал.

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