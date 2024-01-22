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Сегодня, 13:06

Lethal Company заработала больше 100 миллионов долларов за 3 месяца с релиза — почему игру так любят

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Lethal Company.
Фото Zeekerss

Всего за 3 месяца в Steam Lethal Company купили почти 10 миллионов раз. Компания Zeekerss заработала около 113 миллионов долларов — из них главному разработчику досталось 33.5 миллиона.

Lethal Company.
Фото Zeekerss

Lethal Company — это кооперативный хоррор, в котором игрокам предстоит собирать металлолом на космических станциях. Но задача отнюдь не проста — кому-то придется направлять другого из командного центра, а остальным судьба подготовила путешествие в темные недра, кишащие чудовищами.

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Игроки очень хвалят игру за реиграбельность, большое количество уникальных и смешных ситуаций, которые можно разделить с друзьями, а также обилие пользовательских модов, которые делают геймплей еще разнообразней.

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