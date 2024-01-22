Антон Логвинов: Palworld — это плохая Зельда, плохая ферма про покемонов и плохой выживач

Известный видеоблогер и экс-игровой журналист Антон Логвинов жестко прошелся по игре Palworld, которая забралась в топ-2 самых популярных игр в Steam.

Palworld. Фото Pocket Pair

Логвинов заявил, что игра изобилует однообразным геймплеем и не преуспевает ни в одном из жанров, за которые берется:

«Если на словах вам кажется, что все эти идеи как-то плохо сочетаются, то так оно и есть. В мир игры ни секунды не веришь, строительство деревянной базы контрастирует с яркими покемонами и миром. Все выглядит неуместно — как ловля зверей с необходимостью их потрошить и давать им в руки оружие, так и как шрифты и звуки Legend of Zelda. Никакого лора в игре нет», — рассказал Логвинов.

Palworld. Фото Pocket Pair

Секрет успеха игры, по мнению Антона, кроется в том, что у нее небольшая стоимость и популярный жанр:

«В Palworld абсолютно стандартная сетка развития — колупаешь камни, строишь фермы, бегаешь и фармишь покемонов, качаешь уровень, открываешь новые технологии и снова колупаешь камни... В общем, Palworld это плохая зельда, плохая ферма про покемонов, плохой выживач», — рассказал Логвинов.

А у игры тем временем все очень хорошо — за три дня игру купили больше четырех миллионов раз.