Самой рейтинговой игрой 2024 года наравне с Palworld стал платформер в духе 70-х

Не так давно в Steam вышел двухмерный киберпанк-платформер Anomaly Agent — и игроки успели оценить его положительно.

Оценка игры составляет 93.80 из 100 на основе 4,882 рецензий — прекрасные результаты для инди-игры.

Что же так приглянулось аудитории? Судя по обзорам пользователей — юмор, стильная картинка и затягивающий геймплей с прокачкой, разными видами необычного оружия и акробатикой. Многие сравнивают Anomaly Agent с другим популярным платформером — Katana ZERO.