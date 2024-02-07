Геймер побил мировой рекорд и заработал галлюцинации

Геймер из Венгрии с экзотическим именем Барнабаш Вуйыты-Жолнай провел в World of Warcraft почти 60 часов. Ели быть точным, то непрерывная сессия игры длилась 59 часов и 20 минут. Каждый час геймер делал пятиминутные перерывы, чтобы сходить в туалет. За все время он выпил 15 литров воды.

Таким образом Барнабаш поставил два мировых рекорда — самый длинный игровой марафон и самый длинный игровой марафон в ММО. Он рассказал, что на 45 часу на него нахлынула усталость и начались галлюцинации.