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7 февраля, 21:05

Геймер побил мировой рекорд и заработал галлюцинации

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Guinness World Records

Геймер из Венгрии с экзотическим именем Барнабаш Вуйыты-Жолнай провел в World of Warcraft почти 60 часов. Ели быть точным, то непрерывная сессия игры длилась 59 часов и 20 минут. Каждый час геймер делал пятиминутные перерывы, чтобы сходить в туалет. За все время он выпил 15 литров воды.

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Таким образом Барнабаш поставил два мировых рекорда — самый длинный игровой марафон и самый длинный игровой марафон в ММО. Он рассказал, что на 45 часу на него нахлынула усталость и начались галлюцинации.

Источник: upi.com
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