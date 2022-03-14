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Сегодня, 19:22

Разработчики Euro Truck Simulator 2 отложили выпуск DLC про Россию

Игорь Константинов
Читать «СЭ» в
Euro Truck Simulator 2.

Разработчики из SCS Software отложили на неопределенный срок релиз дополнения «Сердце России» к Euro Truck Simulator 2. Об этом заявил глава компании Павел Себор в интервью чешскому порталу Vortex.

«В первые дни мы думали, может быть, кризис быстро закончится? Но было определенно ясно, что невозможно идти дальше по заданному курсу, мы не можем продолжать рассказывать о красотах России», — сказал Себор.

Себор также заявил, что компания будет тестировать дополнение и улучшать его. Кроме того, он отметил, что даже если они выпустят DLC, то геймеры из России просто не смогут его купить из-за ограничений работы российских банков.

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