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Сегодня, 18:15

Sony проведет следующий State of Play в ночь с 17 на 18 марта

Игорь Константинов
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Sony проведет следующий State of Play в ночь с 17 на 18 марта.

Sony анонсировали следующий State of Play, который пройдет в ночь с 17 на 18 марта. Об этом компания заявила на своих официальных ресурсах в социальных сетях.

Конференция будет полностью посвящена новой игре по вселенной «Гарри Поттера» под названием «Hogwarts Legacy» от разработчиков из студии Avalanche Software. Трансляция будет идти 20 минут, из которых 14 минут покажут геймплей на Playstation 5.

Релиз ожидается в этом году на Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и PC.

Это уже вторая State of Play за март. Первая конференция была посвящена играм от японских издателей.

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