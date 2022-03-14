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Сегодня, 20:14

Riot Games купила значительный пакет акций студии Fortiche — создателя сериала «Аркейн»

Игорь Константинов
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Riot Games купила значительный пакет акций студии Fortiche,.

Riot Games купила значительный пакет акций студии анимации Fortiche, сообщается на официальном сайте компании. Сумма сделки не разглашается.

Генеральный директор Riot Games Николо Лоран выразил уверенность в тесном и долгосрочном сотрудничестве.

В совет директоров Fortiche вошли директор по контенту Riot Games Брайан Райт и директор экономического развития Брендан Маллиган.

В Riot Games подтвердили, что Fortiche продолжит работать независимо.

На данный момент Fortiche работает над вторым сезоном «Аркейн» и другими, пока не анонсированными проектами. Релиз второго сезона «Аркейн» состоится не раньше 2023 года.

&laquo;Аркейн&raquo;. «Аркейн», или «Холодное сердце» игроманов. Продуман до мелочей или прост до неприличия?

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