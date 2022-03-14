Riot Games купила значительный пакет акций студии Fortiche — создателя сериала «Аркейн»
Riot Games купила значительный пакет акций студии анимации Fortiche, сообщается на официальном сайте компании. Сумма сделки не разглашается.
Генеральный директор Riot Games Николо Лоран выразил уверенность в тесном и долгосрочном сотрудничестве.
В совет директоров Fortiche вошли директор по контенту Riot Games Брайан Райт и директор экономического развития Брендан Маллиган.
В Riot Games подтвердили, что Fortiche продолжит работать независимо.
На данный момент Fortiche работает над вторым сезоном «Аркейн» и другими, пока не анонсированными проектами. Релиз второго сезона «Аркейн» состоится не раньше 2023 года.
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