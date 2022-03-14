Riot Games купила значительный пакет акций студии Fortiche — создателя сериала «Аркейн»

Riot Games купила значительный пакет акций студии анимации Fortiche, сообщается на официальном сайте компании. Сумма сделки не разглашается.

Генеральный директор Riot Games Николо Лоран выразил уверенность в тесном и долгосрочном сотрудничестве.

В совет директоров Fortiche вошли директор по контенту Riot Games Брайан Райт и директор экономического развития Брендан Маллиган.

В Riot Games подтвердили, что Fortiche продолжит работать независимо.

На данный момент Fortiche работает над вторым сезоном «Аркейн» и другими, пока не анонсированными проектами. Релиз второго сезона «Аркейн» состоится не раньше 2023 года.