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Сегодня, 17:55

«Калашников» за 1 миллион долларов — в Counter-Strike 2 продают очень редкий скин

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Valve

Владелец невероятно дорогого скина на автомат Калашникова в Counter-Strike 2 ожидаемо выставил свое сокровище на рынок.

Counter-Strike 2. Счастливчик заимел в Counter-Strike 2 скин за миллион долларов

На данный момент текущая ставка составляет как раз 1 миллион долларов, как и предполагалось. Впрочем, желающие выкупить скин мгновенно могут это сделать с небольшой наценкой, заплатив «всего-то» 2 миллиона долларов. Похоже, на наших глазах может произойти самая масштабная сделка в истории серии.

Источник: TG-канал Steam Community
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