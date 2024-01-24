«Калашников» за 1 миллион долларов — в Counter-Strike 2 продают очень редкий скин

Владелец невероятно дорогого скина на автомат Калашникова в Counter-Strike 2 ожидаемо выставил свое сокровище на рынок.

На данный момент текущая ставка составляет как раз 1 миллион долларов, как и предполагалось. Впрочем, желающие выкупить скин мгновенно могут это сделать с небольшой наценкой, заплатив «всего-то» 2 миллиона долларов. Похоже, на наших глазах может произойти самая масштабная сделка в истории серии.