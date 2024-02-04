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4 февраля, 12:15

Prince of Persia, Far Cry и Assassin's Creed — что для геймеров готовит Ubisoft

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Star Wars: Outlaws.
Фото Ubisoft

В сеть попал календарь релизов студии Ubisoft, в котором оказалось много интересного.

В этом году студия порадует нас релизами Skull and Bones, которую переносили уже шесть раз; новым проектом во вселенной «Звездных войн» — Star Wars: Outlaws, а также Assassin's Creed: Red о приключениях ассасинов в Японии.

2025 и 2026 год будет богат на проекты серии Far Cry — в планах Ubisoft релиз мультиплеерного extraction-шутера Far Cry: Maverick и номерное продолжение игры. Кроме этого, геймеров ждет ремейк культовой Splinter Cell.

Assasins Creed: Red.
Фото Ubisoft

Из интересностей без определенной даты релиза — Beyond Good and Evil 2, ремейк культовой Prince of Persia: Sands of Time, Tom Clancy's The Division 3 и Tom Clancy's Rainbow Six для смартфонов.

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