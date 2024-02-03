В январе 2024 года самой популярной видеокартой в Steam стала RTX 3060

Статистика Steam за январь 2024 года вновь показала железо и софт, на котором сидит большая часть геймеров.

Фото Valve

Самой народной видеокартой стала GeForce RTX 3060 — в январе 2024 года она полностью сместила NVIDIA GTX 1060.

Среди других интересных деталей: 51.43% геймеров используют Windows 10 в качестве своей основной операционной системы. Остальные 49 процентов — геймеры с Mac iOS и Linux.

Ранее Valve заявила, что прекратит поддержку Steam для Windows 7 и Windows 8.