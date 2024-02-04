В VR-очках от Apple теперь можно играть абсолютно везде — даже на Луне

Благодаря Apple Vision Pro любой желающий может играть где угодно.

Играть в любом удобном месте стало возможным благодаря сервисам облачного гейминга и MacBook — ноутбук передает картинку с игрой в очки и уже через них с играми можно взаимодействовать.

Более того, владелец очков может визуально заменить обстановку вокруг себя. Например, на Луну — можно будет исследовать бескрайний космос, находясь при этом в его маленькой, «домашней» версии.

Vision Pro, кстати, уже можно предзаказать в России — заплатить за них, правда, придется немало. Цены на VR-очки стартуют от полмиллиона рублей.