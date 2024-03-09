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9 марта, 20:10

Porsche проведет коллаборацию с Overwatch 2 — игроков удивил выбор

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Overwatch 2 x Porsche.
Фото Blizzard

В Overwatch 2 пройдет неожиданная коллаборация с Porsche.

Совместная работа коснется облика D.VA — его выполнят в стилистике автомобиля Porsche Macan.

Overwatch 2 x Porsche.
Фото Blizzard

«Авторы Overwatch и дизайнеры Porsche объединились, чтобы переосмыслить фирменный механизм для D.VA, вдохновленный полностью электрическим Macan», — рассказали в Blizzard.

Overwatch 2 x Porsche.
Фото Blizzard

Облик для D.VA появится в 10-м сезоне боевого пропуска Overwatch 2.

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