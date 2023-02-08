Hogwarts Legacy побила рекорд по количеству просмотров на Twitch среди одиночных игр

Игра Hogwarts Legacy, вышедшая 7 февраля, побила рекорд по количеству просмотров на площадке Twitch, сообщает DTF.

Максимальное количество одновременных зрителей Hogwarts Legacy составило более 1,143 миллиона.

Ранее рекорд по максимальному количеству просмотров среди одиночных игр удерживал Cyberpunk 2077 с максимальным количеством одновременных зрителей в 1,140 миллиона.

В рейтинге самых просматриваемых игр также находятся Elden Ring (910 тысяч), Resident Evil Village (655 тысяч) и Dying Light 2: Stay Human (620 тысяч).