PGG считает, что у NaVi есть шанс побороться за выход на мейджор

Бывший профессиональный игрок Владимир PGG Аносов оценил нынешний ростер Natus Vincere и дал прогноз на его будущие результаты.

«Думаю, что этот состав выглядит сыграннее старого. Ребята давно играют вместе, второй дивизион они прошли без проблем (немного повезло, что избежали переигровок в конце). Шансы побороться за выход на мейджоры есть, но для этого надо будет переигрывать Virtus.pro и кого-то из троицы Team Spirit/BetBoom Team/HellRaisers, а это, сами понимаете, без упорного труда будет сделать очень сложно», — приводит слова Аносова Cybersport.Metaratings.ru.

27 февраля в своих социальных сетях Natus Vincere анонсировала новый состав по Dota 2. Организация подписала микс PuckChamp, который в зимней DPC-лиге смог отобраться в высший дивизион Восточной Европы.