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Сегодня, 18:01

FromSoftware готовит дополнение для Elden Ring

Виталий Косик
Корреспондент
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Студия FromSoftware выпустила анонс первого дополнения для игры Elden Ring, которое получило название Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Авторы не рассказали ни о каких деталях грядущего дополнения, как и не раскрыли дату выхода расширения для игры.

Судя по изображению, которое участвовало в релизе, в игре появится новая локация.

Если исходить из названия, то дополнение будет связано с Древом Эрд, которое видно из любой точки Междуземья.

Новое расширение будет доступно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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