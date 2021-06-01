OverDrive про выступление команды Akuma: «Это несет за собой серьезные последствия»

Игрок в Counter-Strike Алексей OverDrive Бирюков в своей официальной группе во Вконтакте написал пост по поводу команды Akuma и ее участия на турнире EPIC CIS League Spring 2021 по CS:GO. В посте он утверждает, что нашел множество интересных фактов.

«Появилась информация, что один из администраторов RMR общался с Akuma, — написал Бирюков. — Указанный админ судил матчи команды, которые позже были признаны сфальсифицированными. Скоро больше информации».

Далее он написал следующее:

«Появляется много веселой информации о тусовке CultProject XWaitfortageznadezhdiAkuma. Пока инфа собирается, обрабатывается и согласовывается, чтобы вскрылись все интересные моменты, в том числе связанные с Акумой на РМР. Вы должны понимать, что это не просто какой-то инсайд, это несет за собой серьезные последствия. Если какие-то игроки хотят засейвить свои карьеры, то лучше мне написать пока не поздно. Я могу сказать, что скоро в Валоранте прибудет аж целых две неплохих команды».

Команда Akuma на первом RMR-турнире заняла третье место. Подозрения начались после того, как эта команда разгромила Natus Vincere. Появились обвинения в использовании запрещенного софта. После этого Akuma также победила Virtus.pro, что еще больше усилило подозрения.

На стримах матчей турнира было видно, как члены Akuma отворачиваются от монитора в важные моменты. Однако организаторы турнира после расследования не выявили использование запрещенного софта.