Брейкеры вышли на второе место в «Лиге звезд спорта»

Три матча «Лиги звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive прошли 23 мая.

Команда легкоатлетов Athletic Esports уверенно разобралась с гребцами Natus Rowers — 16:5. Эта победа стала для легкоатлетов второй в сезоне.

Игрок Athletic Esports Денис Богданов признался, что он с коллегами сильно устает на тренировках, поэтому на подготовку к CS:GO у них особо не было времени: «С прошлой игры мы за месяц собирались всего один раз и играли вместе, и вот сейчас сели — и на легкости спокойно выиграли».

За Athletic Esports играли Артем dowa13 Чермошанский, Тимур PV Моргунов, Александр Runner Носкевич, Денис dankey4 Богданов и Филипп Feeeel Шабанов.

Natus Rowers выступили в составе: Владислав 6zakusilsya9 Сальников, Артем POCUS Юрьев, Григорий gringo94 Щулепов, Данила aleksiss Бурляй и Иван old Алсуфьев.

Во втором матче сыграли бобслеисты Unluko Maluko и баскетболисты SU:LE. Борьба была плотной, но бобслеисты в итоге одержали победу со счетом 16:10. Одним из главных творцов успеха стал капитан команды Илья Малых, который набрал 34 фрага и закончил встречу с показателем к/д 2.84.

«У нас было много ошибок и микро-ситуаций, когда отдавали выигранные раунды. Соперник играл сильно, хорошо стрелял, но в один момент наши ребята собрались, включились в игру и мы смогли победить», — в послематчевом интервью рассказал Илья Малых. Благодаря этой победе Unluko Maluko ненадолго заняли третье место в лиге — до момента, когда завершилась последняя игра вечера.

Честь бобслея в этой встрече защищали Илья MaLeK Малых, Дмитрий faNbka Захряпин, Дмитрий black_gun Попов, Алексей ToonBoom Исаков и Владислав death Жаровцев.

За команду баскетбола выступили: Иван 61615 Фещенко, Александр U2 Николаев, Максим 6thPlayer Кривошеев, Дмитрий Jam_Samara Головин и Артем ExxonFly Чеваренко.

В третьей игре вечера встретились брейкеры Flames и гимнасты Salto Masters. Несмотря на хороший темп, который набрали гимнасты, и на более чем месячный перерыв в матчах у брейкеров, последние показали отличную игру и завершили матч со счетом 16:7.

«У нас лучший игрок матча Валерий Карпов набрал статистику 30-14, хотя он за месяц-полтора вообще не заходил в CS:GO, я за месяц сыграл час, и показал второй результат в команде — 28-11. Видимо, нам просто не нужно заходить в CS:GO перед матчами лиги», — поделился мнением капитан брейкеров Тамерлан Шарипов.

Эта победа позволила Flames набрать уже 18 очков и за счет лучшей разницы выигранных раундов выйти на второе место в чемпионате.

За Flames играли Даниил «Данил Седых» Савельев, Валерий Furious_One Карпов, Тамерлан TimmyBoy Шарипов, Даниил danyef_ Болотов, Даниил enkaa Тарбаев и Сергей Ekka Сладков

Состав Salto Masters на эту игру был таким: Виктор Negativ4ik Калюжин, Влад Dgl Перминов,

Никита -Dezzy- Зеленский, Кирилл prokop Прокопьев и Сергей BLODDY REVENGE Найдин.

Все подробности о «Лиге звезд спорта», трансляции, анонсы и результаты матчей, турнирное положение команд и статистика игроков доступна на официальном портале Лиги.

«Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт», организованного Федерацией компьютерного спорта города Москва при поддержке Департамента спорта города Москвы.