«Coldzera» намерен продолжить карьеру в Северной или Южной Америке

Бразилец Марселу «coldzera» Дэвид, который был переведен в запас FaZe Clan, сообщил, что рассматривает варианты продолжения карьеры в других командах.

По информации Cybersport.Metaratings.ru, 26-летний киберспортсмен склоняется к варианту присоединения к организациями из Северной или Южной Америки. Игрок на данный момент не готов вести диалог с представителями европейских команд.

«Coldzera» выступает за FaZe Clan с августа 2019 года. За это время он провел в составе команды 127 матчей, из которых одержал 64 победы.