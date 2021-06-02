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«Coldzera» намерен продолжить карьеру в Северной или Южной Америке

13:45
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Бразилец Марселу «coldzera» Дэвид, который был переведен в запас FaZe Clan, сообщил, что рассматривает варианты продолжения карьеры в других командах.

По информации Cybersport.Metaratings.ru, 26-летний киберспортсмен склоняется к варианту присоединения к организациями из Северной или Южной Америки. Игрок на данный момент не готов вести диалог с представителями европейских команд.

«Coldzera» выступает за FaZe Clan с августа 2019 года. За это время он провел в составе команды 127 матчей, из которых одержал 64 победы.

Дополнительная информация:

https://cybersport.metaratings.ru/news/coldzera-rassmatrivaet-variant-s-vozvrashcheniem-v-ameriku-968250/

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