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Сегодня, 18:39

Outsiders победили SAW и прошли на PGL Major Antwerp 2022

Читать «СЭ» в
Российская команда Outsiders.
Фото HLTV

Российский состав по CS:GO Outsiders победил португальскую команду SAW на PGL Major Antwerp 2022 RMR A со счетом 2:1. Эта победа позволяет российской команде пройти на Challegers стадию PGL Major Antwerp 2022.

Outsiders на первой карте выибрали Dust 2 и одержали победу (16:14). SAW выбрал второй картой Ancient и сравнял счет (16:10). Третья карта Inferno закончилась на овертаймах в пользу Outsiders (16:19).

PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR A проводится с 17 по 20 апреля, команды разыгрывают 95 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.

Гэсэр Галсанов

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